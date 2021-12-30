Англия

Наставник действующих чемпионов Англии прокомментировал выступления своей команды.

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити в гостях сумел минимально обыграть Брентфорд (1:0).

Брентфорд — Манчестер Сити 0:1 Видео гола и обзор матча

После финального свистка, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола оценил выступление своей команды в отчетной игре.

"Наверное, это была лучшая игра из тех, которые мы могли показать этим вечером. Во втором тайме мы сыграли даже лучше, чем до перерыва. Брентфорд — очень тяжелый соперник на своем поле, поэтому при его публике нам пришлось достаточно непросто.

Ключевую роль сыграло качество футболистов. Могу оценить эту победу как хорошую. После нее нам придется подумать над скорым восстановлением, так как уже в первый день нового года нам предстоит очередная игра.

Горжусь своей командой, что в условиях такого сложного календаря парни не опускают руки. Все менеджеры в этой стране знают, что спорить с телевещателями бесполезно. Лично я познакомился с этой системой только два года назад.

Мы победили в одной игре, но до последнего тура чемпионата еще очень далеко.

В матче против Брентфорда мы не могли позволить себе слишком интенсивно поднимать темп. Если дать атаке максимальное ускорение, то у них есть Тоней, который с радостью поймает вас на контракте. Достаточно посмотреть на результаты этого клуба, чтобы понять, что такая тактика работает.

Спасибо всем тем, кто уже поздравляет нас с титулом, но еще ничего не решено, поэтому я вам не верю. Челси и Ливерпуль более чем сильные команды. Одна из них — обладатель кубка европейских чемпионов. Теперь мы думаем только о предстоящей игре против Арсенала, а также о том, чтобы приехать в Лондон, сыграть в 12:30 1 января по местному времени, и уехать как можно быстрее и в хорошем настроении", — заключил испанский специалист.

Отметим, что на данный момент между Манчестер Сити и ближайшим преследователем в лице лондонского Челси образовалась дистанция в восемь очков.