Англия

Каталонец стал первым в истории тренером в АПЛ, который оформил 4 победные серии из 10 поединков.

Вчера, 29 декабря, состоялся поединок 20 тура английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Сити минимально обыграл Брентфорд со счетом 1:0.

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы одержала десятую победу подряд в АПЛ, оформив четвертую серию из десяти побед кряду.

По информации OptaJoe, ни один другой наставник, кроме Гвардиолы, не смог провести более двух серий из 10 побед подряд в истории АПЛ.

После 20 игр Манчестер Сити набрал 50 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая Челси на восемь баллов. Следующий матч "горожане" проведут в гостях против Арсенала — игра состоится 1 января.