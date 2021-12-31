Англия

Агент звездного португальца надеется, что его клиент продолжит демонстрировать высокий уровень футбола.

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед одолел Бернли со счетом 3:1, а автором одного из голов в составе "красных дьяволов" стал Криштиану Роналду.

Известный футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 36-летнего португальца, рассказал о настроении своего клиента после возвращения на Олд Траффорд.

"Криштиану Роналду очень счастлив в Манчестер Юнайтед. Он продолжит демонстрировать свою солидную и отличную игру, как это было на протяжении всей его карьеры. Я уверен, что это будет отличный сезон для него", — приводит слова Жорже Мендеша журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sports.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел за Манчестер Юнайтед 20 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 14 голов и отдать 3 результативные передачи.