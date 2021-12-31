Англия

Специалист высказался и о результатах команды.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник прокомментировал победу над Бернли и высказался о целях клуба на оставшиеся матчи в сезоне.

"Мы ожидали, что поединок против Бернли будет сложным. Было очень много борьбы. Но это не странно, ведь мы играли против команды, которая много борется. Сегодня было важно повысить наш энергетический уровень и мы сумели выполнить эту задачу.

Манчестер выступил гораздо лучше, чем в двух прошедших играх. Меня очень порадовала игра наших вингеров. Джейдон и Мэйсон хорошо выступили. Эдди и Криштиану очень старались ради команды, а не индивидуальных показателей".

"Не стану говорить, что четвертое место это задача минимум для Манчестер Юнайтед. Но давайте смотреть откровенно. Сити, Ливерпуль и Челси слишком оторвались от преследователей. Нужно делать дальнейшие шаги в развитии. Конечно, мы хотим в топ-3. Это наша задача. Сейчас у нас восемь матчей без поражений.

Если мы будем показывать свою страсть к футболу, энергию и желание, особенно в домашних матчах, то у нас хорошая команда, с которой непросто играть. Нужно стабильно выдавать показательный уровень игры", — сказал Рангник.

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