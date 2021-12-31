Англия

Опытный страж ворот возвращается в Англию.

Английский Брентфорд официально объявил о переходе вратаря Мидтьюлланна Йонаса Лёссля.

Речь идет об аренде 32-летнего стража ворот до окончания сезона-2021/22 с возможностью выкупа.

Таким образом вратарь сборной Дании спустя 10 месяцев вернулся в Англию. Ранее он защищал цвета Хаддерсфилд Таун и Эвертона. Также он успел поиграть за Майнц и Генгам.

В текущем сезоне Лессль провел за Мидтьюлланн 14 матчей во всех турнирах, шесть из которых завершил без пропущенных мячей.

В Брентфорде Лёссль будет конкурировать с Альваро Фернандесом. Другой испанский вратарь Райя залечивает травму.