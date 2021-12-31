Опытный страж ворот возвращается в Англию.
Йонас Лессль, Getty Images
31 декабря 2021, 18:26
Английский Брентфорд официально объявил о переходе вратаря Мидтьюлланна Йонаса Лёссля.
Речь идет об аренде 32-летнего стража ворот до окончания сезона-2021/22 с возможностью выкупа.
Таким образом вратарь сборной Дании спустя 10 месяцев вернулся в Англию. Ранее он защищал цвета Хаддерсфилд Таун и Эвертона. Также он успел поиграть за Майнц и Генгам.
В текущем сезоне Лессль провел за Мидтьюлланн 14 матчей во всех турнирах, шесть из которых завершил без пропущенных мячей.
В Брентфорде Лёссль будет конкурировать с Альваро Фернандесом. Другой испанский вратарь Райя залечивает травму.