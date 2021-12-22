Чтиво

Портал The Athletic представил рассказ об украинском защитнике, который в ближайшее время должен присоединиться к "ирискам".

Несмотря на молодой возраст, в карьере Виталия Миколенко произошло уже много событий. В 19 лет он уже стал полноценным игроком сборной Украины и привлек к себе внимание почитателей со всего континента. Обычные болельщики могли запомнить его по матчу 2019 года, когда он впечатляюще закрыл Криштиану Роналду. Вопрос был уже не "если", а "когда" он сделает следующий шаг.

Но его прогресс с тех пор шел не так стремительно, как предполагалось. В марте Миколенко подвергся критике в социальных сетях, когда он совершил результативную ошибку в матче с Финляндией, позволив сопернику сравнять счет. Летом во время Евро-2020 он выпал из состава на матч 1/8 финала против Швеции. Некоторые начали сомневаться в том, что ему удастся выйти на новый уровень.

И все же, несмотря на трудности, в новом году 22-летнему игроку, похоже, предстоит выступать в английской Премьер-лиге. Нуждаясь в новом левом защитнике, Эвертон решил предложить за него Динамо 20 миллионов фунтов. Ему потребовалось больше времени, чтобы достигнуть этой точки, но Миколенко готов сделать следующий шаг.

За последние несколько недель картина изменилась стремительно и кардинально как для Эвертона, так и для самого Миколенко. Хотя "ириски" изначально планировали усилить противоположный фланг, недавний конфликт Рафаэля Бенитеса и Люки Диня заставил их пересмотреть свои цели. Поскольку конфликт не удалось уладить, а сменщика для француза в команде не имелось, Эвертон был вынужден выйти на трансферный рынок в поисках левого фулбека.

Миколенко быстро оказался в числе их главных целей. Руководство ливерпульского клуба увидело в нем одного из самых перспективных левых защитников Европы, а его трансфер оказался не таким сложным для осуществления ввиду зимней паузы в украинском футбольном календаре.

Сумма трансфера у некоторых вызвала недоумение, но в Эвертоне считают, что обладают достаточным бюджетом, чтобы осуществить эту сделку и не переживать из-за финансового фейр-плей. Они намерены сократить расходы в январе и следующим летом, а также планируют рассчитаться за трансфер Миколенко частями. Это обычный процесс в бухгалтерском деле, но он должен помочь клубу урегулировать денежные потоки.

Миколенко может запросто стать долгосрочной заменой Диню, чье будущее на Гудисоне остается под большим вопросом. Ему еще нужно нормализировать отношения с Бенитесом, но трансфер украинца сигнализирует о том, что этого может и не случиться. Заменить Диня в команде и справиться с его объемом работы может быть сложной задачей, особенно для новичка АПЛ, но выступления Миколенко в родном чемпионате показывают, что он готов к этой задаче.

"Миколенко обладает отличными маневренностью и скоростью, – рассказывает Эндрю Тодос, футбольный журналист, который специализируется на украинском футболе. – Он любит подключаться к атакам с фланга и перекрывать зоны, но он также обладает хорошей левой ногой, и кроссы – одна из его сильных сторон. Он хорош в подкатах и может быстро возвращаться на позицию и перехватывать мяч.

Он может играть в центре обороны, где он и начинал в юные годы, но был переведен на фланг. В сборной Украины его использовали и как вингбека, и как центрбека. Ничейный матч с Португалией (0:0) в Лиссабоне в 2019-м стал огромным успехом для него, потому что он фактически связал по рукам и ногам Криштиану Роналду. В киевском матче он отметился голевой передачей с флангового кросса".

Однако молодому игроку редко удается показывать линейный прогресс и ошибка в мартовском матче с Финляндией, по словам Тодоса, стала его самой большой ошибкой на профессиональном уровне.

"Он долго возился с мячом, пытаясь разыграть, но в итоге сфолил на Теему Пукки, заработав красную карточку и подарив сопернику пенальти на 88-й минуте, – рассказывает Тодос. – В его сторону прозвучало много гневных комментариев в соцсетях, и это, вероятно, негативно сказалось на его состоянии летом.

Мне не кажется, что он безрассудный, это скорее проблемы в концентрации… в принятии решений. Этот сезон прошел для него под знаком стагнации в его игре. Думаю, он достиг своего потолка в украинском футболе. Игрокам здесь не приходиться прыгать выше головы в каждом матче. Но мне кажется, что он выходит из кризиса и возвращается к той форме, которая вызывала восхищение у зрителей".

Те, кто работал с Миколенко на протяжении всех этих лет, отзываются о нем как о скромном, необщительном человеке, хоть и с огромным желанием работать над собой и расти.

"Он – высокий парень и вовсе не кажется скромным и тихим, – рассказывает источник, который сотрудничал с Динамо Киев многие годы. – И его нельзя назвать угрюмым. У него всегда улыбка на лице, а для украинских футболистов это не всегда типично. Мне он всегда представлялся большим профессионалом – у него никогда не было проблем с поведением или отношением к делу".

Хотя ему и пришлось дождаться своего шанса после дебюта в первой команде в 2017 году, потенциал Миколенко всегда был очевиден. Источник утверждает, что скауты многих топ-клубов, включая Ливерпуль, наблюдали за его игрой. По информации СМИ из Италии, Наполи и Эвертон хотели подписать его прошлым летом.

"Его перевели в первую команду в 2017-м сразу после ухода Сергея Реброва, – добавляет источник. – Виталий провел лишь несколько матчей в дебютном сезоне, потому что тогда левый фланг закрывал Йосип Пиварич из сборной Хорватии, но после он стал основным игроком. За ним следил Ливерпуль где-то в сезоне-2018/19, как и другие клубы, что было видно на зимнем тренировочном сборе в Испании. Под руководством Мирчи Луческу его игра улучшилась, а переезд за границу на столь раннем этапе карьеры станет для него отличной возможностью развиваться".

В случае с Миколенко его клуб отходит от своей привычной стратегии относительно ухода лучших игроков.

"Президент Динамо Игорь Суркис впервые позволил одному из лучших игроков команды уйти в столь молодом возрасте, – рассказывает источник. – Игрокам, вроде Андрея Ярмоленко, пришлось ждать слишком долго, чтобы осуществить желанный переезд за границу. Наверное, с опозданием на несколько лет в случае Ярмоленко, потому что Суркис просил за него сумасшедшие деньги. Поэтому нынешний трансфер выглядит странным.

Динамо обладает отличной академией. Они выпускают много талантливых молодых футболистов, многие из них попадают в первую команду и проводят хорошие игровые карьеры в Киеве или в других местах.

Игрокам с советским культурным багажом не всегда просто закрепиться в западной Европе. Хотя у Виталия это может получиться при правильном отношении со стороны тренера и поддержке. В последние годы появилось несколько хороших примеров украинцев, которые добиваются успеха за границей – как Роман Яремчук в Бенфике или Руслан Малиновский в Аталанте.

Проблемы обычно начинаются после подписания первого большого контракта с появлением денег, машин и привилегий. Очень часто им не хватает желания выходить на следующий уровень, но и уровень тренеров в Украине оставляет желать лучшего. Тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины был полностью составлен из иностранных специалистов.

Но Миколенко этого хотел, что было хорошо видно, поэтому я очень рад, что у него появится такая возможность".

Но одно дело получить возможность, а другое – воспользоваться ею. Когда переход все же состоится, Миколенко сперва придется привыкнуть к скоростям после перерыва в украинском календаре.

Со временем можно надеяться, что он сможет подстроиться физически, привыкнуть к английскому футболу и проявить себя.

"Существует мнение, что ему потребуется некоторое время на адаптацию, – говорит Тодос. – В уровне соперников и интенсивности игры есть огромная разница. Большинство соперников Динамо просто паркуют автобус у своих ворот. Высокий прессинг нельзя назвать привычным явлением, а интенсивность не всегда высокая.

У него есть опыт игры в Лиге чемпионов, против Ювентуса и Барселоны, и он справился вполне неплохо. Команда показывала довольно закрытую оборонительную игру в Европе.

Он находится в отпуске, думаю, ему нужно будет минимум несколько недель, чтобы привыкнуть к скоростям. Ему может потребоваться до шести месяцев, чтобы адаптироваться к английскому футболу.

Он – молодой, обладает потенциалом. Не думаю, что скорости в АПЛ будут такой большой проблемой. Он – быстрый игрок и быстро восстанавливается. Он должен добиться успеха".

The Athletic, перевод: Сергей Сакара