Украинский футболист завершает свой переход в английский клуб.
виталий миколенко, getty images
26 декабря 2021, 11:31
Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко завершает свой трансфер в Эвертон.
По информации Фабрицио Романо, футболист успешно прошел медосмотр в английском клубе и в ближайшие часы о сделке будет объявлено официально.
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Согласно данным различных СМИ, сумме трансфера составит 21-23 млн евро, а зарплата Миколенко составит 3 млн евро в год.
Контракт Миколенко с английским клубом будет рассчитан на пять лет.
Ранее факт трансфера подтвердил наставник киевлян Мирча Луческу.