Англия

Украинский футболист завершает свой переход в английский клуб.

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко завершает свой трансфер в Эвертон.

По информации Фабрицио Романо, футболист успешно прошел медосмотр в английском клубе и в ближайшие часы о сделке будет объявлено официально.

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Согласно данным различных СМИ, сумме трансфера составит 21-23 млн евро, а зарплата Миколенко составит 3 млн евро в год.

Контракт Миколенко с английским клубом будет рассчитан на пять лет.

Ранее факт трансфера подтвердил наставник киевлян Мирча Луческу.