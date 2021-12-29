Италия

Защитник может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Защитник Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе, выступающий за Астон Виллу на правах аренды, может перейти в Наполи.

Как сообщат журналист Джанлука Ди Марцио, между клубами ведутся переговоры о приостановке аренды в середине сезона и переходе в Наполи на оставшуюся часть кампании.

Неаполитанцы испытывают проблемы в центре обороны с уходом Костаса Маноласа в Олимпиакос и отъездом Калиду Кулибали в сборную Сенегала на Кубок Африки, и Лучано Спаллетти нуждается в еще одном игроке на данную позицию.

Интерес к Туанзебе особенно велик, так как он также может играть на позиции крайнего защитника или даже опорного полузащитника.

Вероятнее всего Наполи возьмет англичанина в аренду с обязательным правом выкупа в конце сезона.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.