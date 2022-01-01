Англия

Стали известны составы команд на встречу АПЛ.

Вест Хэм в рамках поединка 21 тура чемпионата Англии отправился в гости к Кристал Пэлас.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко традиционно остался на скамье запасных лондонской команды.

Напомним, что Вест Хэм намерен продать Андрея Ярмоленко уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Матч Кристал Пэлас — Вест Хэм начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за развитием основных событий встречи вместе с Football.ua.