Англия

Лондонцы намерены разгрузить зарплатную ведомость.

Полузащитник лондонского Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко может покинуть свой нынешний клуб уже этой зимой.

По информации Evening Standart, руководство "молотков" рассматривает возможность продажи вингера в зимнее трансферное окно.

В клубе понимают, что не смогут компенсировать затраченные на него средства, однако благодаря возможному трансферу смогут разгрузить зарплатную ведомость.

Кроме того, один из руководителей Вест Хэма считает, что избавляться от Ярмоленко сейчас глупо, ведь футболист неплохо выступает в Лиге Европы за клуб.

В текущем сезоне Ярмоленко принял участие в 17-ти поединках Вест Хэма во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом, а также отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что украинец потерял в трансферной стоимости по версии портала Transfermarkt.