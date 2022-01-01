Англия

Голкипер Арсенала остался разочарован судейством в матче АПЛ.

В двадцатом туре Английской Премьер-Лиги лондонский Арсенал потерпел на своем поле минимальное поражение в поединке с Манчестер Сити (1:2).

Вратарь "канониров" Аарон Рамсдейл высказался об итогах противостояния, отметив некачественное судейство.

"Есть два эпизода с пенальти. В одном судья посмотрел повтор и назначил его, а в первом тайме даже не пошел смотреть видеоповтор — это непоследовательно. Пенальти соперника был очень сомнительным.

Когда вратарь пытается отобрать мяч ногами, то он либо сбивает форварда, либо играет чисто. В моменте с нашим я был на другом конце поля, однако судья даже не пошел смотреть повтор — это очень странное поведение", — приводит слова футболиста BBC.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Арсенал — Манчестер Сити.