Англия

Английский специалист поделился мнением о выступлении "львов".

Главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард прокомментировал результаты команды после его назначения накануне встречи с Брентфордом.

"Я очень доволен нашим стартом. Я настроен позитивно и оптимистично, – рассказал Джеррард в интервью Sky Sports.

Было важно, чтобы мы побежали со старта. У нас было мало времени, чтобы определить свою идентичность и философию, но игроки очень хорошо восприняли тренерский штаб, и мы стартовали очень позитивно. Игроки были просто фантастичными.

Мне пришлось выучить очень много. К счастью, я смотрю много футбола и интересуюсь многими командами, тренерами и стилями. Для работы на этом уровне нужно иметь детальный каталог игроков, команд. Знать, что было до и куда можно двигаться дальше".

На данный момент Астон Вилла занимает 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка после 18 матчей.

Матч Брентфорд – Астон Вилла в 21-м туре АПЛ состоится в воскресенье, 2 января, и начнется в 16:00 по киевскому времени.