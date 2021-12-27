Футболист может переехать в АПЛ.
Хики, Getty Images
27 декабря 2021, 18:58
Астон Вилла в зимнее трансферное окно намерена усилиться защитником Болоньи Хики. Об этом сообщает целый ряд английских и итальянских медиа.
19-летний шотландский левый защитник может усилить команду Стивена Джеррарда уже в зимнее трансферное окно.
Главный тренер Астон Виллы лично заинтересован в 19-летнем футболисте, который стал открытием текущего сезона Серии А.
Болонья хочет выручить за Хики около 8-10 миллионов евро. Его контракт с итальянской командой рассчитан до лета 2024 года.
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