Бельгиец не попал в состав лондонского клуба после скандального интервью.
Ромелу Лукаку, Getty Images
02 января 2022, 12:56
Нападающий Ромелу Лукаку не попал в заявку Челси на матч с Ливерпулем в 21-м туре английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports.
Главный тренер Челси Томас Тухель остался недовольным скандальным интервью Лукаку и решил не включать его в состав. Немецкий специалист планирует провести встречу с форвардом, чтобы разъяснить ситуацию.
В текущем сезоне Лукаку провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами.
Матч Челси – Ливерпуль состоится в Лондоне в воскресенье, 2 января, и начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за событиями поединка в онлайн-трансляции на Football.ua.