Англия

Бельгиец не попал в состав лондонского клуба после скандального интервью.

Нападающий Ромелу Лукаку не попал в заявку Челси на матч с Ливерпулем в 21-м туре английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports.

Главный тренер Челси Томас Тухель остался недовольным скандальным интервью Лукаку и решил не включать его в состав. Немецкий специалист планирует провести встречу с форвардом, чтобы разъяснить ситуацию.

В текущем сезоне Лукаку провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами.

Матч Челси – Ливерпуль состоится в Лондоне в воскресенье, 2 января, и начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за событиями поединка в онлайн-трансляции на Football.ua.