Англия

Немецкий специалист рассказал о ситуации с форвардом.

Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал слова нападающего Ромелу Лукаку, который заявил, что жалеет об уходе из Интера и хотел бы вернуться в миланский клуб.

"Скажу честно, мне не нравится эта ситуация, потому что она создает ненужный нам шум. Легко вырвать слова из контекста, мне это не нравится, от этого никакой пользы.

Мы открыто поговорим с Лукаку за закрытыми дверьми. Я удивлен, потому что не замечал за ним недовольства – даже наоборот. У нас есть время, чтобы понять, что происходит с Ромелу, это никак не отражает обычное положение дел.

Его слова в любом случае вызвали бы большой резонанс. Такой известный игрок, как Ромелу, конечно, должен знать цену своим словам", – рассказал Тухель в интервью пресс-службе клуба.

Лукаку вернулся в Челси минувшим летом из Интера за 115 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами.