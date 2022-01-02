Англия

Команды расписали голевую ничью в матче АПЛ.

В рамках центрального матча 21 тура английской Премьер-лиги Челси разошелся миром с Ливерпулем (2:2).

Все голы были забиты еще в первом тайме. На голевые удары Салаха и Мане, хозяева ответили взятиями ворот Ковачича и Пулишича.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Челси – Ливерпуль – 2:2

Голы: Ковачич, 42, Пулишич, 45+1 – Мане, 9, Салах, 26.

Челси: Менди – Чалоба (Жоржиньо, 70), Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо – Маунт, Хаверц (Хадсон-Одои, 79) – Пулишич.

Ливерпуль: Келлехер – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Цимикас – Хендерсон, Милнер (Кейта, 69), Фабиньо – Салах, Жота (Окслейд-Чемберлен, 69), Мане (Джонс, 90).

Предупреждения: Пулишич (17) – Мане (1), Конате (83).