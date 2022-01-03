Англия

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В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги Эвертон на своем поле уступил Брайтону, пропустив два гола еще до перерыва и при этом не сумев реализовать пенальти. Во второй половине матча новичок "ирисок" Виталий Миколенко с трибун наблюдал за тем, как его новая команда сумела забить быстрый мяч, однако третий гол в ее ворота окончательно снял все вопросы о победителе.

Обзор матча:

Эвертон — Брайтон 2:3

Голы: Гордон, 53, 76 — Макаллистер, 3, 71, Берн, 21.

На 25 минуте Калверт-Льюин (Эвертон) не реализовал пенальти.

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Холгейт, Кин, Годфри, Кенни (Рондон, 76) — Гордон, Дукуре, Аллан (Гомеш, 87), Грей — Калверт-Льюин.

Брайтон: Санчес — Велтман (Даффи, 61), Уэбстер, Берн, Кукурелья — Мвепу, Биссума, Лаллана (Лэмпти, 61) — Макаллистер — Мопе, Троссард (Модер, 81).

Предупреждения: Кенни — Уэбстер.