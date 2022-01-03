Лондонские клубы хотят подписать вингера Вулверхэмптона.
Адама Траоре, Getty Images
03 января 2022, 15:52
Нападающий Вулверхэмптона Адама Траоре попал в сферу интересов Тоттенхэма и Вест Хэма, сообщает издание The Telegraph.
Вулверхэмптон планирует отпустить Траоре в январе за 20 млн фунтов, чтобы выручить деньги на зимние подписания. Тоттенхэм и Вест Хэм готовы воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать испанского вингера в январе.
Действующий контракт Траоре с Вулверхэмптоном рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 19 поединков в футболке "волков", не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что нападающий Ромелу Лукаку может перейти в Тоттенхэм после конфликта в Челси.