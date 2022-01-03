Англия

Бельгийский форвард рассматривает возможность воссоединения с Конте.

Нападающий Ромелу Лукаку может покинуть Челси ради перехода в Тоттенхэм, сообщает издание Gazzetta Dello Sport.

Лукаку испортил отношения с руководством Челси после скандального интервью, и теперь его будущее в клубе остается под вопросом. Хотя лондонский клуб пока не планирует расставаться с бельгийцем, они могут отпустить его, если не смогут уладить конфликт.

Предполагается, что следующим клубом Лукаку может стать Тоттенхэм, где бы он вновь смог работать под руководством Антонио Конте.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что будущее Лукаку в Челси может определиться в понедельник после встречи с Томасом Тухелем.