Бельгийский форвард рассматривает возможность воссоединения с Конте.
Ромелу Лукаку, Getty Images
03 января 2022, 09:42
Нападающий Ромелу Лукаку может покинуть Челси ради перехода в Тоттенхэм, сообщает издание Gazzetta Dello Sport.
Лукаку испортил отношения с руководством Челси после скандального интервью, и теперь его будущее в клубе остается под вопросом. Хотя лондонский клуб пока не планирует расставаться с бельгийцем, они могут отпустить его, если не смогут уладить конфликт.
Предполагается, что следующим клубом Лукаку может стать Тоттенхэм, где бы он вновь смог работать под руководством Антонио Конте.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что будущее Лукаку в Челси может определиться в понедельник после встречи с Томасом Тухелем.