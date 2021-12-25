Украина

Украинец рассматривается английским клубом как альтернатива Натану Аке.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство "молотобойцев" намерено заполучить защитника Манчестер Сити Натана Аке, но "горожане" не хотят расставаться со своим футболистом. В связи с этим, "молотобойцы" могут возобновить интерес к Матвиенко.

В нынешнем сезоне Матвиенко провел 23 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм намерен продать Ярмоленко в зимнее трансферное окно.