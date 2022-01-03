Нидерландский полузащитник не собирается уходить зимой.
Донни ван де Беек, getty images
03 января 2022, 20:23
Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек не собирается уходить из команды в зимнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Джонатан Шрагер, нидерландец готов бороться за место в составе "красных дьяволов".
К тому же, нынешний временный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник заверил полузащитника, что тот получит свой шанс.
В текущем сезоне на счету ван де Беека 12 матчей за "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых забил один гол.
Напомним, что ранее к идее подписания нидерландского полузащитника вернулся мадридский Реал.