Англия

Нидерландский полузащитник не собирается уходить зимой.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек не собирается уходить из команды в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Джонатан Шрагер, нидерландец готов бороться за место в составе "красных дьяволов".

К тому же, нынешний временный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник заверил полузащитника, что тот получит свой шанс.

В текущем сезоне на счету ван де Беека 12 матчей за "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых забил один гол.

Напомним, что ранее к идее подписания нидерландского полузащитника вернулся мадридский Реал.