Раньше 24-летнему футболисту запретили играть за Украину.
Макс Килман, Getty Images
04 января 2022, 09:20
Защитник Вулверхэмптона Макс Килман в скором времени может получить вызов в сборную Англии. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт наблюдал за игрой 24-летнего футболиста в матче против Эвертона (2:1).
Если Макс продолжит выступать на таком же уровне, то вскоре он получил вызов в национальную команду.
Напомним, ранее Килман получил украинский паспорт и был намерен выступать за сборную Украины, но ему запретили это сделать, так как он играл за сборную Англии по футзалу.
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