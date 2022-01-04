Англия

Раньше 24-летнему футболисту запретили играть за Украину.

Защитник Вулверхэмптона Макс Килман в скором времени может получить вызов в сборную Англии. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт наблюдал за игрой 24-летнего футболиста в матче против Эвертона (2:1).

Если Макс продолжит выступать на таком же уровне, то вскоре он получил вызов в национальную команду.

Напомним, ранее Килман получил украинский паспорт и был намерен выступать за сборную Украины, но ему запретили это сделать, так как он играл за сборную Англии по футзалу.

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