Центрбек подписал соглашение до 2026 года.
Макс Килман, Getty Images
05 ноября 2021, 14:51
Защитник Макс Килман продлил соглашение с Вулверхэмптоном, сообщает официальный сайт английского клуба.
Центрбек поставил подпись под пятилетним договором с "волками", который рассчитан до июня 2026 года.
Килман присоединился к Вулверхэмптону в августе 2018 года. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 12 поединков, отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Килман получил украинское гражданство, но не сможет выступать за сборную.