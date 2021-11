Защитник Макс Килман продлил соглашение с Вулверхэмптоном, сообщает официальный сайт английского клуба.

Центрбек поставил подпись под пятилетним договором с "волками", который рассчитан до июня 2026 года.

