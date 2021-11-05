Англия

Центрбек подписал соглашение до 2026 года.

Защитник Макс Килман продлил соглашение с Вулверхэмптоном, сообщает официальный сайт английского клуба.

Центрбек поставил подпись под пятилетним договором с "волками", который рассчитан до июня 2026 года.

Килман присоединился к Вулверхэмптону в августе 2018 года. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 12 поединков, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Килман получил украинское гражданство, но не сможет выступать за сборную.