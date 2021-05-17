Украина

Однако защитник не сможет выступать за сборную.

Защитник Вулверхэмптона Макс Килман получил украинское гражданство, о чем рассказал в эфире Youtube-канала Влады Седан.

"Я был очень рад получить украинский паспорт, когда я его получил, была очень рада и моя мама. Она хотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся семья была рада, что он у меня есть".

В нынешнем сезоне Макс Килман провел 19 поединков за "волков", в которых отдал две голевые передачи.

Напомним, что ФИФА ответила на запрос Украинской ассоциации футбола, заявив, что защитник Вулверхэмптона Макс Килман не сможет выступать за сборную Украины.