Англия

Полузащитник Ливерпуля может сменить клубную прописку.

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта может перебраться в другой клуб в ближайшее зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание El Nacional, в гвинейском футболисте заинтересованы два клуба — Бавария и Барселона.

В текущем сезоне Наби Кейта провел 16 поединков на клубном уровне, отметившись тремя голами и результативной передачей.

Напомним, что Бавария и Барселона также могут поучаствовать в другой сделке - мюнхенцам предложили услуги Усмана Дембеле.