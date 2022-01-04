Полузащитник Ливерпуля может сменить клубную прописку.
Наби Кейта, getty images
04 января 2022, 22:40
Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта может перебраться в другой клуб в ближайшее зимнее трансферное окно.
Как сообщает издание El Nacional, в гвинейском футболисте заинтересованы два клуба — Бавария и Барселона.
В текущем сезоне Наби Кейта провел 16 поединков на клубном уровне, отметившись тремя голами и результативной передачей.
Напомним, что Бавария и Барселона также могут поучаствовать в другой сделке - мюнхенцам предложили услуги Усмана Дембеле.