Англия

Гвинейский хавбек также может не сыграть и против Порту в Лиге чемпионов.

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта не сможет помочь своей команде в матче шестого тура английской Премьер-лиги против Брентфорда, а также под вопросом его участие в игре с Порту на следующей неделе.

У гвинейского хавбека повреждение, которое он получил в матче Кубка английской лиги против Норвича (3:0). Сроки восстановления футболиста не называются.

"Ничего серьезного, но эта травма, скорее всего, не позволит ему сыграть в предстоящем матче. Возможно, на восстановление понадобится еще немного времени, но это мы увидим позже", — приводит слова главного тренера "красных" Юргена Клоппа Eurosport.

В нынешнем сезоне Кейта провел шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

Матч Брентфорд — Ливерпуль состоится сегодня, 25 сентября, в 19:30 по киевскому времени.

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