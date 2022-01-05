В число претендентов на французского защитника добавились два клуба.
Люка Динь, getty images
05 января 2022, 00:42
Люка Динь, который поссорился с главным тренером Эвертона Рафаэлем Бенитесом, интересует другие команды.
Как сообщает Sky Sports, помимо Наполи и Челси, на футболиста претендуют два представителя АПЛ — Ньюкасл и Вест Хэм.
В текущем сезоне Лука Динь провел в футболке Эвертона 15 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и заработал четыре предупреждения.
Напомним, что ранее французского защитника, которого заменит Миколенко в Эвертоне, предложили Интеру и Наполи.