Англия

Французский защитник может перебраться в стане "пенсионеров".

Челси находится в поисках нового левого защитника после того, как серьезную травму получил Бен Чилвелл.

Как сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио, "пенсионеры" обратили внимание на Люку Диня из Эвертона, который хочет покинуть нынешнюю команду.

В текущем сезоне Лукас Динь провел в футболке Эвертона 15 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и заработал четыре предупреждения.

Напомним, что "ириски", в свою очередь, уже нашли замену для француза. Вскоре Эвертон объявит о подписании Миколенко.