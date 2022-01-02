"Старая синьора" следит за швейцарским хавбеком.
Денис Закария, Getty Images
02 января 2022, 11:28
Ювентус по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника гладбахской Боруссии Дениса Закарии.
Как сообщает портал Calciomercato, Ювентус готов избавиться от полузащитников Аарона Рэмси и Артура, чтобы подписать Закарию. Швейцарский хавбек отказался продлевать контракт с Боруссией М и получит статус свободного агента летом.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 16 поединков в футболке "жеребцов", отличившись двумя голами и одним ассистом.
В подписании полузащитника также заинтересованы Арсенал, Интер, Ливерпуль и Барселоны.
Ранее сообщалось, что Ювентус может арендовать нападающего Марселя Аркадиуша Милика.