Италия

"Старая синьора" следит за швейцарским хавбеком.

Ювентус по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника гладбахской Боруссии Дениса Закарии.

Как сообщает портал Calciomercato, Ювентус готов избавиться от полузащитников Аарона Рэмси и Артура, чтобы подписать Закарию. Швейцарский хавбек отказался продлевать контракт с Боруссией М и получит статус свободного агента летом.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 16 поединков в футболке "жеребцов", отличившись двумя голами и одним ассистом.

В подписании полузащитника также заинтересованы Арсенал, Интер, Ливерпуль и Барселоны.

Ранее сообщалось, что Ювентус может арендовать нападающего Марселя Аркадиуша Милика.