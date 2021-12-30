Италия

Каждая игровая минута валлийца в 2021 году обошлась клубу в 8 928 евро.

Стало известно, во сколько обходится игровое время полузащитника Аарона Рэмси в составе туринского Ювентуса. Свои подсчеты представила Football-Italia со ссылкой на итальянскую газету Tuttosport.

Рэмси перебрался в Ювентус свободным агентом из Арсенала в 2019 году. За это время он провел 70 поединков во всех турнирах, но в этом сезоне выходил на поле лишь пять раз. 13 игр нынешней кампании футболист пропустил из-за травм.

По информации источника, стоимость игровой минуты 31-летнего валлийца в 2021 году выше, чем у бывшего форварда "старой синьоры" Криштиану Роналду, который минувшим летом перебрался в Манчестер Юнайтед.

Каждая игровая минута португальца обошлась клубу в 7821 евро, а у валлийца эта сумма составляет — 8928 евро. При этом Роналду провел на поле 11507 минут, а Рэмси — 840.

Еще один любопытный факт — в составе сборной Уэльса Рэмси провел почти столько же времени на поле, сколько в Ювентусе — 778 минут.

Также газета отмечает, что агент футболиста встречался с руководством клуба в начале этого месяца, чтобы обсудить возможный январский трансфер. В список претендентов на Аарона входит Ньюкасл, но пока неизвестно, готовы ли "сороки" выплачивать его высокую зарплату в размере 7 миллионов евро в год.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.