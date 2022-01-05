Англия

Зато, теперь игрок побудет под стражей поближе к дому.

Дело об изнасилованиях со стороны защитника английского Манчестер Сити Бенжамена Менди все еще находится на рассмотрении у судебной системы Великобритании, а футболист дожидается вердикта в отношении своего проступка в заключении в тюремных учреждениях.

В частности, незадолго до Рождества, 23 декабря, французский футболист был переведен в одну из наиболее суровых соображениям надзора и безопасности тюрем Англии — Strangeways в Манчестере.

Причина — угрозы жизни подсудимого, так как в ливерпульской тюрьме Altcourse местная служба безопасности оказалась неспособна в полной мере гарантировать безопасность помещенного под стражу игрока "горожан".

Стоит отметить, что в данном учреждении в свое время находился бывший английский футболист Джои Бартон, которого в 2010 году отправили за решетку на два месяца за избиение подростка.

Слушание по поводу досрочного освобождения Менди состоятся 7 января, а очередное подготовительное заседание по сути дела, если не появятся новые данные об изнасилованиях, состоится уже 24 января.