Англия

Защитник Манчестер Сити проведет еще, как минимум, несколько недель под стражей.

С момента начала расследования британской полицией относительно возможных эпизодов изнасилований со стороны защитника Манчестер Сити Бенжамена Менди прошло уже достаточно много времени, а сам футболист в ходе разбирательств был помещен под стражу с конца августа 2021 года.

24 января 2022 года должен был начаться судебный процесс в отношении его дела, однако утром 22 декабря 2021 года в суд Честера поступило ходатайство о включении в материалы дела французского игрока еще одного эпизода насилия сексуального характера, который стал уже седьмым по счету, предположительно произошедших в период с октября 2020 по август 2021 года.

Как итог, рассмотрение дела по сути было отодвинуто на 27 июня 2022 года, однако, в случае появления дополнительных сведений, оно и вовсе может быть перенесено на август следующего года.

На данный момент, известно о пяти заявителях против Менди, а на 7 января 2022 года назначено предварительное слушание, на котором вновь поднимется вопрос о возможном освобождении игрока под залог.

Менди из зала суда был вновь помещен под стражу в частной тюрьме, расположенной к северу от Ливерпуля.