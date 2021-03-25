Центральный защитник "шмелей" перенес еще одну операцию на колене.
Дан-Аксель Загаду, Getty Images
25 марта 2021, 22:18
Защитник дортмундской Боруссии Дан-Аксель Загаду не сможет помочь своей команде в заключительной части нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный сайт "шмелей".
21-летний француз травмировался на тренировке дортмундской команды, после чего прошел обследование, которое определило, что ему нужна повторная операция на колене.
Футболист уже перенес операцию и сроки его восстановления не называются, однако отмечается, что он больше не сыграет в текущей кампании.
Напомним, что в концовке прошлого сезона у Загаду уже были проблемы с коленом, из-за чего он пропустил несколько месяцев.
В нынешнем сезоне Загаду провел 13 поединков во всех турнирах.
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