Германия

Центральный защитник "шмелей" перенес еще одну операцию на колене.

Защитник дортмундской Боруссии Дан-Аксель Загаду не сможет помочь своей команде в заключительной части нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный сайт "шмелей".

21-летний француз травмировался на тренировке дортмундской команды, после чего прошел обследование, которое определило, что ему нужна повторная операция на колене.

Футболист уже перенес операцию и сроки его восстановления не называются, однако отмечается, что он больше не сыграет в текущей кампании.

Напомним, что в концовке прошлого сезона у Загаду уже были проблемы с коленом, из-за чего он пропустил несколько месяцев.

В нынешнем сезоне Загаду провел 13 поединков во всех турнирах.

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