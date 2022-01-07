"Лисы" хотят подписать бельгийского футболиста.
Шарль Де Кетеларе, Getty Images
07 января 2022, 08:55
Полузащитник Брюгге Шарль Де Кетеларе попал в сферу интересов Лестера, сообщает RTL Belgium.
Лестер планирует укрепить атакующую линию в январе и хотел бы подписать молодого бельгийца. Стоимость атакующего хавбека оценивается в сумму около 40 миллионов евро.
В подписании 20-летнего игрока также заинтересованы ПСЖ и Реал Мадрид.
В текущем сезоне Де Кетеларе провел 30 матчей в составе Брюгге, забив 12 голов и совершив 8 ассистов.
Ранее сообщалось, что Лестер также проявляет интерес к полузащитнику Интера Матиасу Весино.