Англия

"Лисы" хотят подписать бельгийского футболиста.

Полузащитник Брюгге Шарль Де Кетеларе попал в сферу интересов Лестера, сообщает RTL Belgium.

Лестер планирует укрепить атакующую линию в январе и хотел бы подписать молодого бельгийца. Стоимость атакующего хавбека оценивается в сумму около 40 миллионов евро.

В подписании 20-летнего игрока также заинтересованы ПСЖ и Реал Мадрид.

В текущем сезоне Де Кетеларе провел 30 матчей в составе Брюгге, забив 12 голов и совершив 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что Лестер также проявляет интерес к полузащитнику Интера Матиасу Весино.