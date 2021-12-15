Англия

Английский клуб хочет заполучить вингера Суонси.

Нападающий Суонси Жоэль Пиро попал в сферу интересов Лестера, сообщает издание Swansea Independent.

Лестер хочет укрепить атакующую линию в январе и попытается подписать Пиро. Скауты "лис" наблюдали за выступлениями нидерландского вингера в последние недели.

Пиро перешел в Суонси прошлым летом из ПСВ за сумму около одного миллиона фунтов. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 22 поединка в футболке "лебедей", забив 12 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Лестер также заинтересован в подписании вингера Ювентуса Федерико Бернардески.