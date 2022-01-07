Английский клуб может переманить нынешнего тренера Аякса.
Эрик тен Хаг, Getty Images
07 января 2022, 12:47
Эрик тен Хаг может стать новым главным тренером Манчестер Юнайтед в следующем сезоне.
Как сообщает издание The Times, нидерландский специалист на данный момент является фаворитом у руководства "красных дьяволов".
Тен Хаг работает во главе Аякса с декабря 2017 года, выиграв с клубом среди прочего два чемпионских титула. Действующий контракт тренера с амстердамским клубом рассчитан до июня 2023 года.
Ранее Юнайтед сообщил, что Ричард Арнольд станет новым генеральным директором клуба.