Англия

Английский клуб может переманить нынешнего тренера Аякса.

Эрик тен Хаг может стать новым главным тренером Манчестер Юнайтед в следующем сезоне.

Как сообщает издание The Times, нидерландский специалист на данный момент является фаворитом у руководства "красных дьяволов".

Тен Хаг работает во главе Аякса с декабря 2017 года, выиграв с клубом среди прочего два чемпионских титула. Действующий контракт тренера с амстердамским клубом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее Юнайтед сообщил, что Ричард Арнольд станет новым генеральным директором клуба.