ЧМ-2022. Отбор

Датский полузащитник рассказал о своих планах.

Кристиан Эриксен собирается поехать на чемпионат мира в Катаре и заверил, что его здоровью ничего не угрожает.

"Моя цель — поехать на чемпионат мира в Катаре. Я хочу играть. Это цель и мечта. Уверен, что могу вернуться. Я не чувствую никаких проблем. Я возвращаюсь в топ-форму. Смогу вернуться на прежний уровень.

Боюсь ли я повторения того, что было в матче с Финляндией? Нисколько. Сначала я был немного осторожен в отношении того, как будет справляться сердце с нагрузками, но я прошел множество исследований. Врачи сказали, что в порядке. Так что нет, я совсем не боюсь, что это повторится", — приводит слова Эриксена ekstrabladet.dk.

Напомним, что ранее Кристиан Эриксен получил предложения от клубов из Англии, Нидерландов и Дании.