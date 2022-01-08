Англия

Центрбек подписал трехлетнее соглашение с родным клубом.

Защитник Александр Мельник подписал новый контракт с Александрией, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Центрбек поставил подпись под соглашением с александрийцами до июня 2025 года.

Мельник является воспитанником Александрии, дебютировав в первой команде в сентябре 2019 года. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 7 поединков в футболке "желто-черных".

"Перед Александрией стоят большие задачи на этот сезон. Команда развивается, двигается вперед. Хочу поблагодарить и руководство клуба и тренерский штаб за доверие. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде достичь поставленных целей. Получив предложение, я не сомневался ни минуты.

В команде хороший коллектив. Мне здесь удобно. И я очень рад, что клуб предоставил мне возможность продолжить карьеру здесь", – прокомментировал подписание нового соглашения Мельник.

Ранее сообщалось, что Александрия назвала имена соперников на тренировочном сборе в Турции.