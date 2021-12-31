Украина

Подопечные Юрия Гуры проведут пять спаррингов в рамках подготовки к возобновлению сезона.

Александрия определилась с соперниками для контрольных матчей на учебно-тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первый матч будет проведен 23 января против польского клуба Заглембе, который занимает 14 место в своем чемпионате.

26 января запланирован спарринг против Гурника, но не указано какого — из Забже или Ленчна. Первый занимает седьмое место в чемпионате Польши, а второй — 15.

На следующий день, 27 января команда Юрия Гуры сыграет с косовским клубом Балкани, которая стала бронзовым призером своей страны.

Напоследок, 31 января, Александрия проведет сразу два спарринга — против Каспии (8 место в чемпионате Казахстана) и Вайле (последнее место чемпионата Дании).

После 18 игр Александрия набрала 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.

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