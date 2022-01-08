Италия

Англичанин присоединился к клубу из Серии А.

Наполи подписал защитника Манчестер Юнайтед Акселя Туанзебе, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Английский центрбек присоединился к итальянскому клубу на правах аренды до конца сезона.

Туанзебе является воспитанником Манчестер Юнайтед, дебютировав в первой команде в январе 2017-го. В первой половине сезона 24-летний игрок выступал на правах аренды в Астон Вилле, где провел 11 поединков.

Действующий контракт Туанзебе с МЮ рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что нападающий Наполи Лоренцо Инсинье перейдет в Торонто.