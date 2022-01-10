Англия

Бразилец может пополнить состав "канониров".

Опорный полузащитник Палмейраса Данило Барбоза может пополнить состав Арсенала в зимнее трансферное окно.

Лондонский клуб готов заплатить 20 млн евро за бразильского хавбека, сообщает R7. Кроме того, в услугах Барбозы заинтересован другой представитель АПЛ — Вест Хэм.

Сообщается, что официальная клаусула футболиста составляет 100 млн евро, а контракт Барбозы рассчитан до лета 2025 года.

Transfermarkt оценивает Барбозу в 18 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе Арсенала к Жоржиньо Вейналдуму.