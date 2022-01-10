Англия

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал выступления своего подопечного.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник высказался о выступлениях голкипера команды Давида Де Хеа в этом сезоне.

Специалист считает, что испанец входит в пятерку лучших вратарей мира.

"Де Хеа как Нойер — великолепен на ленточке и прекрасно играет ногами. Они оба входят в пятерку лучших вратарей мира прямо сейчас. Думаю, Давид один из лучших в мире, если не лучших. Я очень рад, что у нас есть такой голкипер.

Я бы хотел, как тренер, чтобы у нас было побольше матчей как против Кристал Пэлас. Давид мог бы отдохнуть, нам бы хватило того факта, что по нашим воротам практически не бьют", — приводит слова Рангника официальный сайт Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Де Хеа сыграл 24 поединка за "красных дьяволов" во всех турнирах, пропустив 34 мяча и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Ранее испанский вратарь был признан лучшим футболистом МЮ в декабре.