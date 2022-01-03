Англия

Болельщики "красных дьяволов" оценили игру испанского голкипера.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа признан лучшим игроком "красных дьяволов" по итогам декабря. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По итогам голосования 31-летний испанец опередил полузащитника Фреда и нападающего Криштиану Роналду.

В минувшем месяце Де Хеа принял участие в пяти матчах АПЛ, отстояв две игре на ноль.

В последнем матче МЮ минимально уступил Вулверхэмптону. После 19 игр МЮ набрал 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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