Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/32 финала Кубка Английской лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и бирмингемская Астон Вилла.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд будет принимать бирмингемскую Астон Виллу.

Ральф Рангник, после поражения от Вулверхэмптона (0:1), предпочел увидеть с первых минут Далота и Линделефа в линии обороны, Фред отправился в опорную зону, а Фернандеш с капитанской повязкой сыграет в линии атакующих полузащитников. Рашфорд при этом дополнил линию атаки, а Криштиану Роналду и вовсе остался вне заявки на игру.

Стивен Джеррард, на фоне неудачи в игре против Брентфорда (1:2), выставил в стартовом составе Мингса в центре обороны, в то время как Янг отправился на левый фланг атаки, а Уоткинс возглавил нападение.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Линделеф, Варан, Шоу — Мактоминей, Фред — Гринвуд, Фернандеш — Кавани, Рашфорд.

Запасные: Хитон, Алекс Теллес, Алекс Теллес, Траоре, Лингард, Мата, Матич, ван де Беек, Эланга.



Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Таргетт — Макгинн, Дуглас Луис, Рэмси — Буэндия, Уоткинс, Янг.

Запасные: Стир, Синсало, Хаус, Сансон, Айроэгбунам, Чуквуемека, Филоген-Бидас, Эль-Гази, Арчер.



Матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла начнется в 21:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.