Французский клуб уже отклонил два предложения "синих".
Эмерсон Палмьери, Getty Images
11 января 2022, 11:53
Крайний защитник Эмерсон Палмьери, который ныне выступает за Лион на правах аренды, может зимой вернуться в лондонский Челси.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "пенсионеры" пытаются отозвать 27-летнего итальянца бразильского происхождения из аренды во французском клубе, поскольку лондонская команда испытывает кадровые проблемы на позиции латераля.
По информации источника, Челси готов заплатить Лиону 4 миллиона евро компенсации, чтобы Эмерсон вернулся на Стэмфорд Бридж, однако "ткачи" по-прежнему не хотят отпускать игрока сборной Италии.
Лион уже успел отклонить два предложения лондонцев, ввиду чего осуществить сделку по возвращению Эмерсона в Англию будет непросто. У Челси есть план Б, однако вариант с тем, чтобы отозвать своего латераля из Лиона, является для клуба приоритетным.
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