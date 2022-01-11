Англия

Французский клуб уже отклонил два предложения "синих".

Крайний защитник Эмерсон Палмьери, который ныне выступает за Лион на правах аренды, может зимой вернуться в лондонский Челси.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "пенсионеры" пытаются отозвать 27-летнего итальянца бразильского происхождения из аренды во французском клубе, поскольку лондонская команда испытывает кадровые проблемы на позиции латераля.

По информации источника, Челси готов заплатить Лиону 4 миллиона евро компенсации, чтобы Эмерсон вернулся на Стэмфорд Бридж, однако "ткачи" по-прежнему не хотят отпускать игрока сборной Италии.

Лион уже успел отклонить два предложения лондонцев, ввиду чего осуществить сделку по возвращению Эмерсона в Англию будет непросто. У Челси есть план Б, однако вариант с тем, чтобы отозвать своего латераля из Лиона, является для клуба приоритетным.

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