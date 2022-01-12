Англия

Бразильский полузащитник рассказал об общении с тренером и планах на остаток сезона.

Филиппе Коутиньо прокомментировал свой переход из Барселоны в Астон Виллу в рамках арендного соглашения.

"Я много разговаривал с менеджером, со Стиви, и он рассказал мне о клубе и своих амбициях. Я очень счастлив быть здесь и хочу получать удовольствие от футбола. Я давно знаю Стиви. Я играл с ним и многому у него научился.

Он — человек, которым я очень восхищаюсь. Я надеюсь сделать все возможное здесь. Конечно, я буду усердно работать, и я надеюсь, что вместе мы сможем многого добиться.

Я с нетерпением жду встречи с болельщиками, выхода на поле. Знаю и чувствую, что они счастливы, что я здесь. Я хочу отплатить за это на поле и наслаждаться футболом. С нетерпением жду выхода на поле.

Я всегда хочу быть на высоте, выполняя свою работу. Это то, ради чего я упорно работаю каждый день. Надеюсь, остаток сезона здесь пройдёт отлично", — приводит слова бразильца официальный сайт вилланов.

Напомним, что ранее Филиппе Коутиньо определился с игровым номером в Астон Вилле.