Бразильский полузащитник рассказал об общении с тренером и планах на остаток сезона.
Филиппе Коутиньо и Стивен Джеррард, getty images
12 января 2022, 01:24
Филиппе Коутиньо прокомментировал свой переход из Барселоны в Астон Виллу в рамках арендного соглашения.
"Я много разговаривал с менеджером, со Стиви, и он рассказал мне о клубе и своих амбициях. Я очень счастлив быть здесь и хочу получать удовольствие от футбола. Я давно знаю Стиви. Я играл с ним и многому у него научился.
Он — человек, которым я очень восхищаюсь. Я надеюсь сделать все возможное здесь. Конечно, я буду усердно работать, и я надеюсь, что вместе мы сможем многого добиться.
Я с нетерпением жду встречи с болельщиками, выхода на поле. Знаю и чувствую, что они счастливы, что я здесь. Я хочу отплатить за это на поле и наслаждаться футболом. С нетерпением жду выхода на поле.
Я всегда хочу быть на высоте, выполняя свою работу. Это то, ради чего я упорно работаю каждый день. Надеюсь, остаток сезона здесь пройдёт отлично", — приводит слова бразильца официальный сайт вилланов.
Напомним, что ранее Филиппе Коутиньо определился с игровым номером в Астон Вилле.