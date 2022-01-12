Англия

"Сорокам" пришлось срочно раскошелиться на опытного форварда.

В гостевом поединке 19-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед (1:1) Ньюкасл из-за травмы на длительный период лишился одного из своих ключевых футболистов — нападающего Каллума Уилсона, в результате чего был вынужден срочно выходить на трансферный рынок в поисках достойной замены.

Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 1:1 Видео голов и обзор матча

Поскольку зимнее трансферное окно находится в самом разгаре, то подходящий вариант нашелся достаточно быстро.

"Сороки" вышли на связь с Бернли, у которых контракт нападающего Кристофера Вуда завершался летом 2023 года, и предложили за опытного новозеландского форварда 28 млн евро отсупных.

"Бордовые" не стали долго раздумывать, и приняли условия сделки, а сам футболист получил трехлетний контракт, о чем сообщает итальянский журналист Николо Скира.

В текущем сезоне 30-летний игрок принял участие в 21 поединке, оформив три забитых мяча.