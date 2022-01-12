Англия

Главный тренер "канониров" высказался о трансферной политике клуба.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета высказался о трансферной политике клуба, а также рассказал о том, как обстоят дела команды с новыми подписаниями.

Специалист считает, что "канониры" по-прежнему находятся в когорте топ-клубов мира.

"Арсенал всегда интересуется лучшими футболистами мира. Точно так же, лучшие футболисты мира по-прежнему хотят попасть в Арсенал. Влахович? Я не комментирую подписания, которых нет. Что касается Нкетии, то он остается в клубе", — приводит слова специалиста Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось об интересе Арсенала к хавбеку Палмейраса.