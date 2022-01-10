Защитник Фиорентины Никола Миленкович попал в сферу интересов Атлетико, сообщает портал TuttoMercato.

Атлетико планирует укрепить линию обороны в январе и хочет подписать Миленковича. Фиорентина готова рассмотреть предложения по сербскому центрбеку, чей контракт истекает в 2023 году.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 18 поединков в футболке "фиалок", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Атлетико хочет приобрести защитника Лейпцига Норди Мукиэле.