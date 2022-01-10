Мадридский клуб хочет заполучить сербского центрбека.
Никола Миленкович, Getty Images
10 января 2022, 11:23
Защитник Фиорентины Никола Миленкович попал в сферу интересов Атлетико, сообщает портал TuttoMercato.
Атлетико планирует укрепить линию обороны в январе и хочет подписать Миленковича. Фиорентина готова рассмотреть предложения по сербскому центрбеку, чей контракт истекает в 2023 году.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 18 поединков в футболке "фиалок", отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Атлетико хочет приобрести защитника Лейпцига Норди Мукиэле.