Англия

Наставник Арсенал подвел итог первого полуфинального поединка Кубка английской лиги.

В первом полуфинальном поединке Кубка английской лиги между Арсеналом и Ливерпулем команды не сумели распечатать ворота друг друга.

Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал исход поединка, в котором большую часть матча его команда играла вдесятером.

"Мы очень довольны случившемся на поле. Команда сумела проявить характер, единство, братство, Спасибо ребятам, что не сдались. Это был не наш футбол, но мы сыграли очень достойно.

Что касается момента удаления Джаки, то я не пересматривал повтор, но оно было, по всей видимости. У нас нет полузащитников. То, чем мы занимаемся — ненормально", — приводит слова специалиста BBC.

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